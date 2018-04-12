Випуск новин за 22:00: Посилення антиросійських санкцій. Падіння рубля
У випуску новин за 12 квітня станом на 22:00 – за посилення антиросійських санкцій виступив кандидат на посаду держсекретаря США Майк Помпео. Через ситуацію у Сирії, а також нові санкції з боку США, російський рубль пішов у піке – 63 рублі за долар.
Також у випуску:
В офісі "Укрзалізниці" провели обшук.
На Вінниччині під час спалювання сміття загинула дитина.
Харківський виш став каналом незаконної міграції.
В Україні зросла кількість пожеж через суху траву.
Джерело: 24 Канал
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