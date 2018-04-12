Випуск новин за 22:00: Посилення антиросійських санкцій. Падіння рубля

У випуску новин за 12 квітня станом на 22:00 – за посилення антиросійських санкцій виступив кандидат на посаду держсекретаря США Майк Помпео. Через ситуацію у Сирії, а також нові санкції з боку США, російський рубль пішов у піке – 63 рублі за долар.

Також у випуску: В офісі "Укрзалізниці" провели обшук. На Вінниччині під час спалювання сміття загинула дитина. Харківський виш став каналом незаконної міграції. В Україні зросла кількість пожеж через суху траву.