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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 22:00: Пожежа біля Новгородського. 1 млрд євро допомоги від ЄС

Випуск новин 50 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 серпня станом на 22:00 – на фронті поранено одного українського військового, бойовики українські позиції поливали вогнем 7 разів, а в Новгородському ворог з вогнем пустив поля, полум'я вже впритул наблизилося до позицій ЗСУ, і загасити його бойовики не дають. Євросоюз та Україна погодили умови надання 1 мільярду євро макрофінансової допомоги.

Також у випуску:

У Києві на Печерську прорвало теплотрасу.

Розгін протесту в Молдові.

Затримання організатора секс-турів для іноземців у Дніпрі.

 

 

 

 

Теги: Новини України Гроші Євросоюз Україна – Росія Війна на Донбасі Випуск новин Європа
Джерело: 24 канал
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Новини за 27 серпня
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