Випуск новин за 22:00: Пожежа біля Новгородського. 1 млрд євро допомоги від ЄС
У випуску новин за 27 серпня станом на 22:00 – на фронті поранено одного українського військового, бойовики українські позиції поливали вогнем 7 разів, а в Новгородському ворог з вогнем пустив поля, полум'я вже впритул наблизилося до позицій ЗСУ, і загасити його бойовики не дають. Євросоюз та Україна погодили умови надання 1 мільярду євро макрофінансової допомоги.
Також у випуску:
У Києві на Печерську прорвало теплотрасу.
Розгін протесту в Молдові.
Затримання організатора секс-турів для іноземців у Дніпрі.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі