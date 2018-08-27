Випуск новин за 22:00: Пожежа біля Новгородського. 1 млрд євро допомоги від ЄС

У випуску новин за 27 серпня станом на 22:00 – на фронті поранено одного українського військового, бойовики українські позиції поливали вогнем 7 разів, а в Новгородському ворог з вогнем пустив поля, полум'я вже впритул наблизилося до позицій ЗСУ, і загасити його бойовики не дають. Євросоюз та Україна погодили умови надання 1 мільярду євро макрофінансової допомоги.

Також у випуску: У Києві на Печерську прорвало теплотрасу. Розгін протесту в Молдові. Затримання організатора секс-турів для іноземців у Дніпрі.