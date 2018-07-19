Випуск новин за 22:00: Позов у суд на табір "Славутич". Вибух паропроводу у Нью-Йорку
У випуску новин за 19 липня станом на 22:00 – батьки восьмирічної Марго, яка два тижні в комі, збираються позиватися в суд на приватний табір "Славутич". У Нью-Йорку вибухнув паропровід, п’ятеро людей постраждали.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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