01:07
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
24°C 17°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин

Випуск новин за 22:00: Позов у суд на табір "Славутич". Вибух паропроводу у Нью-Йорку

Випуск новин 36 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 липня станом на 22:00 – батьки восьмирічної Марго, яка два тижні в комі, збираються позиватися в суд на приватний табір "Славутич". У Нью-Йорку вибухнув паропровід, п’ятеро людей постраждали.

Також у випуску:

Міського голову Сколе затримали на хабарі.

Суд ООН вимагає від Кремля відновити роботу Меджлісу.

Адвокат Дінзе зустрівся із Сенцовим: режисер обурений, що омбудсвумен припинила боротися за бранців.

Теги: Випуск новин Нью-Йорк Діти і неповнолітні отруєння Новини Києва
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 19 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 19 липня: стан Сенцова погіршився, Росія готує санкції, мито Україні від ЄС
19 липня, 22:02 Головні новини 19 липня: стан Сенцова погіршився, Росія готує санкції, мито Україні від ЄС
594
В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
19 липня, 22:01 В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
Ілля Кенігштейн 315
Кандидат у президенти: топ-факти про Віталія Купрія
19 липня, 21:01 Кандидат у президенти: топ-факти про Віталія Купрія
578
Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі
19 липня, 20:01 Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі
300
Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
19 липня, 19:02 Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
Тетяна Бучок 946
Зеленський розкрив інтригу, чому створив партію "Слуга народу"
 25 січня , 16:56
Бутусов оприлюднив подробиці загибелі російського найманця "Мамая" на Донбасі
 20 травня , 07:01
Випуск новин за 11:00: Вшанування Небесної Сотні. Наслідки обстрілів у зоні АТО
 20 лютого , 12:11
Головні новини 27 травня: погром кіосків на ринку в Києві, сенсація українки Козлової
28 травня , 09:06
США блискавично вибили в Росії ініціативу щодо місії ООН, – експерт
17 травня , 07:02
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук