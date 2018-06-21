Випуск новин за 22:00: Причетність беркутівців до вбивств на Майдані. Зустріч з Сенцовим

Випуск новин за 22:00: Причетність беркутівців до вбивств на Майдані. Зустріч з СенцовимВипуск новин 55 Читать новость на русском
У випуску новин за 21 червня станом на 22:00 – Героя Небесної Сотні застрелив беркутівець, вперше причетність бійців спецпідрозділу до вбивств на Майдані довів суд. Омбудсвумен Денісова продовжує добиватись зустрічі з Сенцовим, натомість Москалькова їде на побачення з Вишинським.
Також у випуску:
Законопроект про нацбезпеку.
Платний в'їзд у центр Києва.
Нічні бої на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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