Випуск новин за 22:00: Причетність беркутівців до вбивств на Майдані. Зустріч з Сенцовим

У випуску новин за 21 червня станом на 22:00 – Героя Небесної Сотні застрелив беркутівець, вперше причетність бійців спецпідрозділу до вбивств на Майдані довів суд. Омбудсвумен Денісова продовжує добиватись зустрічі з Сенцовим, натомість Москалькова їде на побачення з Вишинським.

Також у випуску: Законопроект про нацбезпеку. Платний в'їзд у центр Києва. Нічні бої на Донбасі.