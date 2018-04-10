Випуск новин за 22:00: Причина авіакатастрофи під Смоленськом. Арешт російського судна

Випуск новин за 10 квітня станом на 22:00 – у Польщі назвали остаточну причину, чому 8 років тому розбився польський президентський літак під російським Смоленськом. Суд арештував російське судно, яке незаконно добуває пісок в окупованому Криму.

Також у випуску: Квартиру Надії Савчекно обшукали. Петро Порошенко провів зустріч з Ангелою Меркель. На Одещині 15-річний хлопець застрелив свого товариша.