Випуск новин за 22:00: Причина авіакатастрофи під Смоленськом. Арешт російського судна
Випуск новин за 10 квітня станом на 22:00 – у Польщі назвали остаточну причину, чому 8 років тому розбився польський президентський літак під російським Смоленськом. Суд арештував російське судно, яке незаконно добуває пісок в окупованому Криму.
Також у випуску:
Квартиру Надії Савчекно обшукали.
Петро Порошенко провів зустріч з Ангелою Меркель.
На Одещині 15-річний хлопець застрелив свого товариша.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі