Випуск новин за 22:00: Прохання ув'язнених росіян до Путіна. В Одесі дітей облили кислотою
У випуску новин за 16 серпня станом на 22:00 – їх уже 22, ув’язнені в Україні росіяни просять Путіна обміняти їх на українських бранців у Росії, про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова. Напередодні в Одесі чоловік бризнув кислотою у дітей, бо ті галасували під вікнами, хлопчик з опіками потрапив у лікарню.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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