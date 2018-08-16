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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 22:00: Прохання ув'язнених росіян до Путіна. В Одесі дітей облили кислотою

Випуск новин 35 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 серпня станом на 22:00 – їх уже 22, ув’язнені в Україні росіяни просять Путіна обміняти їх на українських бранців у Росії, про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова. Напередодні в Одесі чоловік бризнув кислотою у дітей, бо ті галасували під вікнами, хлопчик з опіками потрапив у лікарню.

Також у випуску:

Очікування вироку Манафорту.

Київ оговтується після буревію.

Заворушення в суді Януковича.

 

Теги: Новини України Випуск новин Україна – Росія Новини Одеси Діти і неповнолітні Кримінальні новини Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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