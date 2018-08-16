Випуск новин за 22:00: Прохання ув'язнених росіян до Путіна. В Одесі дітей облили кислотою

У випуску новин за 16 серпня станом на 22:00 – їх уже 22, ув’язнені в Україні росіяни просять Путіна обміняти їх на українських бранців у Росії, про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова. Напередодні в Одесі чоловік бризнув кислотою у дітей, бо ті галасували під вікнами, хлопчик з опіками потрапив у лікарню.

Також у випуску: Очікування вироку Манафорту. Київ оговтується після буревію. Заворушення в суді Януковича.