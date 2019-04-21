Випуск новин за 22:00: Реакція Зеленського й Порошенка на результати. Українці в США

У випуску новин за 21 квітня станом на 22:00 – Володимир Зеленський подякував всім, а Петро Порошенко сказав, що готовий визнати поразку і навіть зателефонувати супернику. Українці мали можливість проголосувати у 72 країнах світу. Більшість закордонних дільниць уже зачинилася. Голосування триває лише у Сполучених штатах.

Також у випуску: Результати підрахунків соціологів.

Джерело: 24 канал