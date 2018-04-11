Випуск новин за 22:00: Родина підірвалася на міні. Евакуація штабу у Сирії

У випуску новин за 11 квітня станом на 22:00 – ціла родина підірвалася в машині на лінії розмежування. Сталося це на околицях села Піщане, що на Луганщині. Заява Дональда Трампа не на жарт налякала владу Сирії. В країні евакуювали головний штаб армії

Також у випуску: Під Маріуполем місцевий депутат посадив на ланцюг працівника своєї СТО. Марк Цукерберг вдруге дає свідчення щодо масштабного витоку даних користувачів. В Одесі невідомі прикували жінку ланцюгом за шию до стіни.