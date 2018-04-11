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МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

Випуск новин за 22:00: Родина підірвалася на міні. Евакуація штабу у Сирії

Випуск новин 43 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 квітня станом на 22:00 – ціла родина підірвалася в машині на лінії розмежування. Сталося це на околицях села Піщане, що на Луганщині. Заява Дональда Трампа не на жарт налякала владу Сирії. В країні евакуювали головний штаб армії

Також у випуску:

Під Маріуполем місцевий депутат посадив на ланцюг працівника своєї СТО.

Марк Цукерберг вдруге дає свідчення щодо масштабного витоку даних користувачів.

В Одесі невідомі прикували жінку ланцюгом за шию до стіни.

Теги: Війна у Сирії Випуск новин Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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