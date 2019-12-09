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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 22:00: Росію відсторонили від олімпіад. Виверження вулкану у Новій Зеландії

      Випуск новин 193 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 грудня станом на 22:00 – Росію відсторонили від усіх міжнародних спортивних змагань на чотири роки. Країна не зможе ані відправляти своїх спортсменів на турніри, ані проводити їх. У Новій Зеландії на острові Уайт-Айленд сталося виверження вулкана. У цей момент фактично в епіцентрі стихії перебувало пів сотні людей.

      Також у випуску:

      Жертв страшної трагедії в Одесі стало більше. Уночі знайшли ще два тіла. Спеціалісти цілодобово розгрібають завали на згарищі, шукають ще чотирьох зниклих безвісти.

      Українського ексміністра транспорту Миколу Рудьковського у Москві засудили до двох років колонії за злочин 2014 року.

      Долар продовжує падіння. І з початком нового тижня встановив черговий майже чотирирічний антирекорд.

      Про що вдалося та не вдалося домовитися лідерам "нормандської четвірки" на саміті в Парижі
      сьогодні
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      Теги: Новини України Випуск новин Новини Росії Виверження вулкану Нова Зеландія
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