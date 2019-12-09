Випуск новин за 22:00: Росію відсторонили від олімпіад. Виверження вулкану у Новій Зеландії

У випуску новин за 9 грудня станом на 22:00 – Росію відсторонили від усіх міжнародних спортивних змагань на чотири роки. Країна не зможе ані відправляти своїх спортсменів на турніри, ані проводити їх. У Новій Зеландії на острові Уайт-Айленд сталося виверження вулкана. У цей момент фактично в епіцентрі стихії перебувало пів сотні людей.

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