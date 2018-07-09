Випуск новин за 22:00: Саміт Україна – ЄС. Смертельна ДТП на Київщині
У випуску новин за 9 липня станом на 22:00 – у Брюсселі 9 липня розпочався ювілейний, двадцятий, саміт Україна – ЄС. Президент України Петро Порошенко, голова Європейської ради Дональд Туск та очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вже провели переговори за зачиненими дверима. На трасі Київ – Одеса авто влетіло в автодорожників: один загинув, ще четверо у лікарні.
Також у випуску:
Скандал з "Трейд Коммодіті": топ-менеджер компанії здався слідству.
Вибух гранати у житловому будинку Львова.
Порятунок дітей у Таїланді.
Джерело: 24 канал
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