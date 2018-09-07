23:42
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 16°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. В космос з горілчаним двигуном РФ. Православний Ватикан
Вєсті Кремля
22:25, сьогодні
Вєсті.UA. Навіщо Марченко бурить землю. "Палєво" нардепів на провокації від журналістів
Вєсті.UA
21:14, сьогодні
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 22:00: Ситуація на фронті. Перенесення пункту пропуску Мілове

Випуск новин 46 Читать новость на русском

Випуск новин за 7 вересня станом на 22:00 – на Донбасі за добу двоє військових отримали пораненя. Військові нарахували щонайменше 8 обстрілів. До того ж збільшується калібр зброї, з якої проросійські найманці відкривають вогонь. Критична ситуація таки змусила владу перенести пункт пропуску через кордон на Луганщині, мова про пост у селищі Мілове.

Також у випуску:

На Херсонщині через викиди в Криму частина шкіл призупинила процес.

У Каліфорнії горять ліси, тільки за добу вогонь охопив майже 90 квадратних кілометрів території.

Мер Парижа пропонує присвоїти Олегові Сенцову звання почесного громадянина.

Теги: Новини України Україна – Росія Випуск новин Новини Донецька Новини Луганська Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хитра змова: чому для Порошенка важливе повернення Медведчука
сьогодні, 23:00 Хитра змова: чому для Порошенка важливе повернення Медведчука
Сергій Лещенко
Головні новини 6 вересня: "вибори" на Донбасі, хімвикиди у Армянську та російська нафта Марченко
сьогодні, 22:24 Головні новини 6 вересня: "вибори" на Донбасі, хімвикиди у Армянську та російська нафта Марченко
Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине
сьогодні, 22:01 Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине
Денис Казанський
Банкрутство РФ: в США готовят законопроект "Об уничтожении российской экономики"
сьогодні, 21:00 Банкрутство РФ: в США готовят законопроект "Об уничтожении российской экономики"
Іван Яковина
Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
сьогодні, 20:00 Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
Юліана Вінтюк
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук