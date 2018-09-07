Випуск новин за 22:00: Ситуація на фронті. Перенесення пункту пропуску Мілове
Випуск новин за 7 вересня станом на 22:00 – на Донбасі за добу двоє військових отримали пораненя. Військові нарахували щонайменше 8 обстрілів. До того ж збільшується калібр зброї, з якої проросійські найманці відкривають вогонь. Критична ситуація таки змусила владу перенести пункт пропуску через кордон на Луганщині, мова про пост у селищі Мілове.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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