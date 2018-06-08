Випуск новин за 22:00: Ситуація на фронті. Толока після табору ромів
У випуску новин за 8 червня станом на 22:00 – сьогодні бойовики відкривали вогонь 10 разів, а всього за минулу добу обстріляли позиції українських військових 37 разів, 4-ох бійців поранило. Київські активісти оголосили толоку в Голосіївському парку після того, як звідти за проханням пішов табір ромів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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