Випуск новин за 22:00: Смертельне побачення в Києві. Шкільна евакуація на Дніпропетровщині
У випуску новин за 11 травня станом на 22:00 – 19-річна дівчина впала у шахту ліфта з 25 поверху недобудови під час побачення та загинула. У школі на Дніпропетровщині розпилили газовий балончик, евакуювали майже 700 осіб.
Також у випуску:
Справа про втручання у роботу Яценюка.
Загадкова смерть моряків.
Від Савченко пішли два адвокати.
Джерело: 24 Канал
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