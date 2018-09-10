Випуск новин за 22:00: Стрілянина по дітях на Миколаївщині. Запобіжний захід Семиренку
У випуску новин за 10 вересня станом на 22:00 – на Миколаївщині п'яний чоловік відкрив вогонь по дітях, трьох поранено. Підозрюваного у смертельній ДТП в Одесі на два місяці залишили під вартою без права вносити заставу. Свою вину він визнав, хоча в аварії потрапляє не вперше.
Також у випуску:
Відомого блогера та ветерана АТО Валерія Ананьєва затримали на Дніпропетровщині. Зараз він у Новомосковському відділі поліції, з ним працює адвокат.
На Чернігівщині в аварію потрапив син мера Прилук Ярослав Попенко – він влетів у стовп.
На Луганщині на розтяжці підірвався мирний житель.
Джерело: 24 канал
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