Випуск новин за 22:00: Стрілянина по дітях на Миколаївщині. Запобіжний захід Семиренку

У випуску новин за 10 вересня станом на 22:00 – на Миколаївщині п'яний чоловік відкрив вогонь по дітях, трьох поранено. Підозрюваного у смертельній ДТП в Одесі на два місяці залишили під вартою без права вносити заставу. Свою вину він визнав, хоча в аварії потрапляє не вперше.

Також у випуску:

Відомого блогера та ветерана АТО Валерія Ананьєва затримали на Дніпропетровщині. Зараз він у Новомосковському відділі поліції, з ним працює адвокат.

На Чернігівщині в аварію потрапив син мера Прилук Ярослав Попенко – він влетів у стовп.

На Луганщині на розтяжці підірвався мирний житель.