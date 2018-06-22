Випуск новин за 22:00: Сухе голодування Балуха. Стрімке погіршення здоров'я Сенцова

У випуску новин за 22 червня станом на 22:00 – український політв'язень Володимир Балух оголосив про початок сухого голодування. Український політв'язень та режисер Олег Сенцов, який голодує вже 39-й день має проблеми з нирками та серцем.

Також у випуску: Росія використовує порти окупованого Криму, щоб вивозити зерно у Сирію. Президент України представив нового очільника військово-цивільної адміністрації Донецька. Затриманим за побиття в кафе прикордонників у Маріуполі обрали запобіжний захід. Сторінка Петра Порошенка у Facebook, де він зареєстрований під вигаданим іменем, а на аватарці – Пітер Пен.