Випуск новин за 22:00: Сухе голодування Балуха. Стрімке погіршення здоров'я Сенцова

Випуск новин за 22:00: Сухе голодування Балуха. Стрімке погіршення здоров'я СенцоваВипуск новин 35 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 червня станом на 22:00 – український політв'язень Володимир Балух оголосив про початок сухого голодування. Український політв'язень та режисер Олег Сенцов, який голодує вже 39-й день має проблеми з нирками та серцем.
Також у випуску:
Росія використовує порти окупованого Криму, щоб вивозити зерно у Сирію.
Президент України представив нового очільника військово-цивільної адміністрації Донецька.
Затриманим за побиття в кафе прикордонників у Маріуполі обрали запобіжний захід.
Сторінка Петра Порошенка у Facebook, де він зареєстрований під вигаданим іменем, а на аватарці – Пітер Пен.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі