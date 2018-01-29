Випуск новин за 22:00: Трагедія в харківському університеті. Небезпечна прогулянка

У випуску новин за 29 січня станом на 22:00 – у Харкові мертвим знайшли курсанта університету Повітряних сил. Правоохоронці стверджують, що це було самогубство. У Львові рогулянка тонкою кригою закінчилася трагедією. Один школяр втопився, ще одного дивом вдалося врятувати, завдяки друзям, які вчасно покликали на допомогу.

Також у випуску: Солом'янський райсуд Києва відмовився продовжувати дію зобов'язань для екс-депутата Миколи Мартиненка. Детективи НАБУ затримали в Одесі екс-керівників Адміністрації морпортів – Андрія Амеліна та його заступників. З нагоди сторіччя битви під Крутами Національний корпус організував ходу центром Києва.