Випуск новин за 22:00: Трагедія в харківському університеті. Небезпечна прогулянка
Випуск новин 22:52, 29 січня 140 Читать новость на русском
У випуску новин за 29 січня станом на 22:00 – у Харкові мертвим знайшли курсанта університету Повітряних сил. Правоохоронці стверджують, що це було самогубство. У Львові рогулянка тонкою кригою закінчилася трагедією. Один школяр втопився, ще одного дивом вдалося врятувати, завдяки друзям, які вчасно покликали на допомогу.
Також у випуску:
Солом'янський райсуд Києва відмовився продовжувати дію зобов'язань для екс-депутата Миколи Мартиненка.
Детективи НАБУ затримали в Одесі екс-керівників Адміністрації морпортів – Андрія Амеліна та його заступників.
З нагоди сторіччя битви під Крутами Національний корпус організував ходу центром Києва.
Джерело: 24 Канал
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