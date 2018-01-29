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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Випуск новин за 22:00: Трагедія в харківському університеті. Небезпечна прогулянка

Випуск новин 22:52, 29 січня 140 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 січня станом на 22:00 – у Харкові мертвим знайшли курсанта університету Повітряних сил. Правоохоронці стверджують, що це було самогубство. У Львові рогулянка тонкою кригою закінчилася трагедією. Один школяр втопився, ще одного дивом вдалося врятувати, завдяки друзям, які вчасно покликали на допомогу.

Також у випуску:

Солом'янський райсуд Києва відмовився продовжувати дію зобов'язань для екс-депутата Миколи Мартиненка.

Детективи НАБУ затримали в Одесі екс-керівників Адміністрації морпортів – Андрія Амеліна та його заступників.

З нагоди сторіччя битви під Крутами Національний корпус організував ходу центром Києва.

Автор: Національний корпус
Теги: Новини Харкова Випуск новин Микола Мартиненко Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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Новини за 29 січня
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