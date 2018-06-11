Випуск новин за 22:00: Трамп і Кім Чен Ин прибули до Сінгапуру. Рішення щодо Лінчевського
У випуску новин за 11 червня станом на 21:00 – у Сінгапурі активно готуються до історичної зустрічі. Дональд Трамп і Кім Чен Ин уже прибули на переговори. Заплановані вони на завтра, у Білому домі повідомили, що саміт розпочнеться з особистого спілкування лідерів США та КНДР, у присутності лише перекладачів. Порушень немає, Олександр Лінчевський закон не порушив.
Також у випуску:
Історія біженців, яких Італія та Мальта не впустили до своїх портів.
США розшири санкції проти Росії.
У Маріуполі п'яний чоловік стріляв на дитячому майданчику.
Джерело: 24 канал
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