Випуск новин за 22:00: Трамп і Кім Чен Ин прибули до Сінгапуру. Рішення щодо Лінчевського

У випуску новин за 11 червня станом на 21:00 – у Сінгапурі активно готуються до історичної зустрічі. Дональд Трамп і Кім Чен Ин уже прибули на переговори. Заплановані вони на завтра, у Білому домі повідомили, що саміт розпочнеться з особистого спілкування лідерів США та КНДР, у присутності лише перекладачів. Порушень немає, Олександр Лінчевський закон не порушив.

Також у випуску: Історія біженців, яких Італія та Мальта не впустили до своїх портів. США розшири санкції проти Росії. У Маріуполі п'яний чоловік стріляв на дитячому майданчику.