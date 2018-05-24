Випуск новин за 22:00: У Карпатах відкрили тунель. Вбили депутата облради Черкас

У випуску новин за 24 травня станом на 22:00 – у Карпатах відкрили Бескидський тунель, який тепер може щодня пропускати через Карпатські гори до сотні пар потягів. У центрі Черкас вбили депутата облради від "Батьківщини" Сергія Гуру. Між ним і його колишнім охоронцем, нині підприємцем Миколою Гончаром, у приміщенні офісу сталася перестрілка.

Також у випуску: СБУ попереджає про можливу кібератаку в Україні напередодні фіналу Ліги Чемпіонів. Міжнародна група у Нідерландах встановила факт російської прямої відповідальності за збиття "Боїнга-777". Майже вісім сотень футбольних фанів уже у Києві.