Випуск новин за 22:00: У Карпатах відкрили тунель. Вбили депутата облради Черкас
У випуску новин за 24 травня станом на 22:00 – у Карпатах відкрили Бескидський тунель, який тепер може щодня пропускати через Карпатські гори до сотні пар потягів. У центрі Черкас вбили депутата облради від "Батьківщини" Сергія Гуру. Між ним і його колишнім охоронцем, нині підприємцем Миколою Гончаром, у приміщенні офісу сталася перестрілка.
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Джерело: 24 Канал
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