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Випуск новин за 22:00: У Карпатах відкрили тунель. Вбили депутата облради Черкас

Випуск новин 40 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 травня станом на 22:00 – у Карпатах відкрили Бескидський тунель, який тепер може щодня пропускати через Карпатські гори до сотні пар потягів. У центрі Черкас вбили депутата облради від "Батьківщини" Сергія Гуру. Між ним і його колишнім охоронцем, нині підприємцем Миколою Гончаром, у приміщенні офісу сталася перестрілка.

Також у випуску:

СБУ попереджає про можливу кібератаку в Україні напередодні фіналу Ліги Чемпіонів.

Міжнародна група у Нідерландах встановила факт російської прямої відповідальності за збиття "Боїнга-777".

Майже вісім сотень футбольних фанів уже у Києві.

 

Теги: Жертви Новини Черкас ВО Батьківщина Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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