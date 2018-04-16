Випуск новин за 22:00: Вбивство у Харкові. Протести у Вірменії
У випуску новин за 16 квітня станом на 20:00 – у Харкові конфлікт у магазині закінчився вбивством продавчині. Жінку за касою вбили пляшкою з-під пива. Тим часом у Єревані протести переросли в сутички демонстрантів із поліцією.
Також у випуску:
Уночі, 15 квітня, в районі метро "Лісова" чоловік напідпитку кинув людям під ноги гранату.
На Закарпатті розпочинається період цвітіння сакур.
У Запоріжжі тестували новий український вертоліт "Надія".
Джерело: 24 Канал
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