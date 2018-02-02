Випуск новин за 22:00: Визволення в'язнів у Лівії. Захист архітекторів, які загриміли у СІЗО
Випуск новин 23:28, 2 лютого 127 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 лютого станом на 22:00 – з лівійських тюрем вдалося визволити чотирьох українців. До ув'язнення чоловіки працювали на нафтових родовищах Лівії. Активісти вийшли на захист архітекторів, які боролися з незаконною забудовою поблизу фундаментів Десятинної церкви і за це на два місяці загриміли до СІЗО.
Також у випуску:
Генпрокуратура вимагає від Кабінету міністрів збільшити їй фінансування на півмільйона.
ГПУ не знайшла доказів причетності Юрія Бойка до скандальних схем з "вишками Бойка".
На фронті не припиняються обстріли. Троє українських військових поранені.
Джерело: 24 Канал
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