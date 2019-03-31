Випуск новин за 22:00: Як голосували українці за кордоном. Підсумки явки виборців

У випуску новин за 31 березня станом на 22:00 – Чимало українців проголосували за кордоном, журналісти 24 каналу дізнавалися як це було. У ЦВК озвучили підсумкові результати явки виборців на президентських виборах в Україні.

Також у випуску: Результати екзит-полу: Зеленський та Порошенко виходять у другий тур. Реакції кандидатів на результати екзит-полу. Під ЦВК зібралися тітушки. Як голосували кандидати в президенти. Порушення на дільницях. Як поводить себе окупант у день виборів.

Джерело: 24 канал