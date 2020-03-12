Pro новини: Європа проти коронавірусу. Відеофіксація порушень на Київщині

У випуску "Pro новини" за 12 березня – пандемія коронавірусу набирає обертів. Першу смерть зафіксували і у Польщі. Там помер 57 річний чоловік він напередодні був в Італії. А США тимчасово заборонили в'їзд європейцям. З 1 травня у Києві та області запрацює система відеофіксації перевищення швидкості. Штрафи майже відразу направлятимуть водіям в електронний кабінет.

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Через ворожі обстріли один український військовий отримав поранення. Загалом цієї доби російські найманці двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

У Запоріжжі оголосили підозру заступнику директора парку, де через падіння дерев'яної скульптури напередодні загинула дитина.

Слідчі ДБР затримали ще одного підозрюваного у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Ім'я чоловіка поки не розголошують.