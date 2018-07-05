Випуск новин за 22:00: Загиблий поліцейський у Києві. Шторм у Таїланді

У випуску новин за 5 липня станом на 22:00 – у Києві знайшли мертвого чоловіка в авто, сталося це в Шевченківському районі Києва. Слідчі з'ясували: убитий – 41-річний Дмитро Глушак, у нього два кульові поранення, він очолював апарат Київської поліції. У Таїланді через шторм потонули два човни, 53 людини зникли безвісти.

Також у випуску: Верховна Рада провалила оновлення ЦВК. В Івано-Франківську впав балкон із 87-річною пенсіонеркою. До Сенцова уперше за 4 роки допустили сестру.