Випуск новин за 22:00: Загиблий поліцейський у Києві. Шторм у Таїланді

Випуск новин за 22:00: Загиблий поліцейський у Києві. Шторм у ТаїландіВипуск новин 68 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 липня станом на 22:00 – у Києві знайшли мертвого чоловіка в авто, сталося це в Шевченківському районі Києва. Слідчі з'ясували: убитий – 41-річний Дмитро Глушак, у нього два кульові поранення, він очолював апарат Київської поліції. У Таїланді через шторм потонули два човни, 53 людини зникли безвісти.
Також у випуску:
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В Івано-Франківську впав балкон із 87-річною пенсіонеркою.
До Сенцова уперше за 4 роки допустили сестру.
Джерело: 24 канал
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