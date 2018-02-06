Випуск новин за 22:00: Запуск ракети Ілона Маска. Звернення доньки Шокіна до суду
Випуск новин 22:55, 6 лютого 144 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 лютого станом на 22:00 – запуск ракети Ілона Маска Falcon Heavy перенесли через сильний вітер. Донька Віктора Шокіна збирається подати до суду на Джо Байдена. Усе через висловлювання колишнього віце-президента США, який у своїй промові обізвав його "сучим сином".
Також у випуску:
В Україні уже четверта смерть за останній місяць від кору. Упродовж останнього тижня січня захворіли ще 930 людей.
У Харкові почався суд у справі кривавої ДТП, через яку загинули 6 людей. Водії Олена Зайцева та Геннадій Дронов уперше зустрілися на одній лаві підсудних.
Польський президент підписав скандальний "антибандерівський" закон.
Джерело: 24 Канал
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