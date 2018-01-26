Випуск новин за 22:00: Збільшення інфляції. Імітація вбивства
Випуск новин 23:10, 26 січня 116 Читать новость на русском
У випуску новин за 26 січня станом на 22:00 – в Україні вдвічі підвищились ціни на овочі. Що ще буде дорожчати і чому так збільшилась інфляція? Ожив отруєний чиновник у Харкові. Як з'ясувалось, його смерть зімітували, аби затримати кілера та замовника.
Також у випуску:
Чому впав гвинтокрил у Кременчуці, де всі четверо загиблих були досвідченими пілотами.
Обіцянки президента Порошенка в Давосі.
Джерело: 24 Канал
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