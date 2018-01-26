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НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Випуск новин за 22:00: Збільшення інфляції. Імітація вбивства

Випуск новин 23:10, 26 січня 116 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 січня станом на 22:00 – в Україні вдвічі підвищились ціни на овочі. Що ще буде дорожчати і чому так збільшилась інфляція? Ожив отруєний чиновник у Харкові. Як з'ясувалось, його смерть зімітували, аби затримати кілера та замовника.

Також у випуску:

Чому впав гвинтокрил у Кременчуці, де всі четверо загиблих були досвідченими пілотами.

Обіцянки президента Порошенка в Давосі.

Теги: Кримінальні новини Випуск новин Інфляція Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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