Випуск новин за 22:00: Збільшення інфляції. Імітація вбивства

У випуску новин за 26 січня станом на 22:00 – в Україні вдвічі підвищились ціни на овочі. Що ще буде дорожчати і чому так збільшилась інфляція? Ожив отруєний чиновник у Харкові. Як з'ясувалось, його смерть зімітували, аби затримати кілера та замовника.

Також у випуску: Чому впав гвинтокрил у Кременчуці, де всі четверо загиблих були досвідченими пілотами. Обіцянки президента Порошенка в Давосі.