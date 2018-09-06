Випуск новин за 22:00: Землетрус у Японії. Смерть біженців у Іспанії
У випуску новин за 6 вересня станом на 22:00 – Японію охопив потужний землетрус, стихія забрала життя щонайменше вісьмох людей, понад чотири десятки зникли безвісти. П'ятеро біженців потонули біля берегів Іспанії в Середземному морі, а близько 200 мігрантів, які намагалися потрапити на територію країни з Африки, вдалось врятувати.
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Джерело: 24 канал
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