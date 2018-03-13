Випуск новин за 22:00: Жорстока різанина на Дніпропетровщині. Звільнення Тіллерсона

У випуску новин за 13 березня станом на 22:00 – на Дніпропетровщині школяр напав з ножем на сусідів: чоловік та дитина загинули, вагітна жінка у лікарні. Учень 11 класу не визнає своєї провини. Дональд Трамп звільнив держсекретаря Сполучених Штатів Рекса Тіллерсона.

Також у випуску: На військовому полігоні на Миколаївщині загинув військовий, ще 7 з опіками у шпиталі. Наймолодший паралімпійський чемпіон родом з Тернополя. На фронті поранили одного солдата.