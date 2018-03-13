Випуск новин за 22:00: Жорстока різанина на Дніпропетровщині. Звільнення Тіллерсона
Випуск новин 23:15, 13 березня 107 Читать новость на русском
У випуску новин за 13 березня станом на 22:00 – на Дніпропетровщині школяр напав з ножем на сусідів: чоловік та дитина загинули, вагітна жінка у лікарні. Учень 11 класу не визнає своєї провини. Дональд Трамп звільнив держсекретаря Сполучених Штатів Рекса Тіллерсона.
Також у випуску:
На військовому полігоні на Миколаївщині загинув військовий, ще 7 з опіками у шпиталі.
Наймолодший паралімпійський чемпіон родом з Тернополя.
На фронті поранили одного солдата.
Джерело: 24 Канал
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