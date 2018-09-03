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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Випуск новин за 22:00: Журналістів засудили на сім років ув'язнення. П'єса Сенцова

Випуск новин 1 Читать новость на русском

У випуску новин за 3 вересня станом на 22:00 – у М'янмі суд виніс вирок двом журналістам начебто за розголошення державної таємниці. Вони розслідували у країні справу про переслідування і вбивство представників нацменшини рохінджа. У персонажів п'єси нема імен, лише номери, а головного героя звати "Нуль": такий сюжет твору Олега Сенцова, яку планують поставити у Києві.

Також у випуску:

Президент вніс до парламенту законопроект про зміни до Конституції України.

Затриманих податківців, яких звозили до Києва гвинтокрили рік тому – відпустили з-під варти.

Приватні чи державні школи – на що звертають увагу батьки при виборі місця навчання своєї дитини.

Теги: Випуск новин журналісти Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
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