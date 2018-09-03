Випуск новин за 22:00: Журналістів засудили на сім років ув'язнення. П'єса Сенцова
У випуску новин за 3 вересня станом на 22:00 – у М'янмі суд виніс вирок двом журналістам начебто за розголошення державної таємниці. Вони розслідували у країні справу про переслідування і вбивство представників нацменшини рохінджа. У персонажів п'єси нема імен, лише номери, а головного героя звати "Нуль": такий сюжет твору Олега Сенцова, яку планують поставити у Києві.
Також у випуску:
Президент вніс до парламенту законопроект про зміни до Конституції України.
Затриманих податківців, яких звозили до Києва гвинтокрили рік тому – відпустили з-під варти.
Приватні чи державні школи – на що звертають увагу батьки при виборі місця навчання своєї дитини.
Джерело: 24 канал
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