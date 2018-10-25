Випуск новин за 22:00: Зустріч Порошенка і Лукашенка. Мітинг проти ректора Згуровського
У випуску новин за 25 жовтня станом на 22:00 – президент України Петро Порошенко їде до Білорусі, щоб зустрітися з Олександром Лукашенком віч-на-віч у рамках Форуму регіонів Білорусі та України. Студенти КПІ протестували проти адміністрації через холодні аудиторії і гуртожитки, а окремо проти ректора Михайла Згуровського, якого підозрюють у корупції.
Також у випуску:
Премія Сахарова для Олега Сенцова.
Резолюція Європарламенту з вимогою припинити анексію Росією Азовського моря.
Ситуація на фронті.
Спалах кору на Буковині.
Джерело: 24 канал
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