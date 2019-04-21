Випуск новин за 23:00: Підрахунок явки ЦВК. Закордонне голосування

У випуску новин за 21 квітня станом на 23:00 – явка по Україні виявилась такою: проголосувати на виборах президента в Україні та світі прийшло майже 62 відсотки від загальної кількості виборців. Найактивнішими були жителі Львівської області. Найпершими проголосували українці в Австралії. Там дільниці відкрилися ще о першій ночі. А останніми голосуватимуть у Сан-Франциско.

Також у випуску: Соціологи оприлюднили попередні результати екзит-полів. Реакція Володимира Зеленського та Петра Порошенка на результати.

Джерело: 24 канал