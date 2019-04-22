Випуск новин за 8:00: Порушення під час другого туру виборів. Недоступність дільниць

У випуску новин за 22 квітня станом на 8:00 – експерти громадської мережі "Опора" підбили підсумки найтиповіших порушень другого туру виборів. Для багатьох українців вибори стали справжнім випробуванням. Адже тисячі дільниць розташовані на других поверхах освітніх та державних установ.

Також у випуску: Володимир Зеленський здобув перемогу в другому турі президентських виборів. У соцмережах українці дякують чинному президенту за п'ять років правління. Народні депутати планують ухвалити в другому читанні закон про державну мову.

Джерело: 24 канал