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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Випуск новин за 8:00: Порушення під час другого туру виборів. Недоступність дільниць

      Випуск новин 64 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 квітня станом на 8:00 – експерти громадської мережі "Опора" підбили підсумки найтиповіших порушень другого туру виборів. Для багатьох українців вибори стали справжнім випробуванням. Адже тисячі дільниць розташовані на других поверхах освітніх та державних установ.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський здобув перемогу в другому турі президентських виборів.

      У соцмережах українці дякують чинному президенту за п'ять років правління.

      Народні депутати планують ухвалити в другому читанні закон про державну мову.

       

      blog_ava
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      8865
      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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