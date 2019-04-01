Випуск новин за 8:00: Ситуація на Сході. Припинення дії договору про дружбу з РФ
У випуску новин за 1 квітня станом на 8:00 – протягом минулої доби бойовики вдалися до провокації в районі населеного пункту Лебединське. Там вогонь відкривали з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Сьогодні припиняє дію договір про дружбу з Росією, який підписали ще у 1997 році.
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