Випуск новин за 8:00: Відкриття виборчих дільниць. Пам'ятка виборців
У випуску новин за 21 квітня станом на 8:00 – офіційно стартував другий тур президентського голосування. На волевиявлення в українців буде 12 годин, тобто з восьмої години ранку до восьмої вечора. Журналісти 24 каналу підготували матеріал про те, що варто знати виборцю, аби проголосувати вдало та не порушити закон.
Також у випуску:
Цьогорічну президентську компанію у світі назвали найдемократичнішою, хоч і доволі непередбачуваною.
Що робити, якщо ви стали свідком порушення під час голосування на виборах.
Найперша закордонна дільниця відкрилася в Австралії, українці за кордоном вже почали голосувати.
Джерело: 24 канал
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