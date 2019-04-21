Випуск новин за 8:00: Відкриття виборчих дільниць. Пам'ятка виборців

У випуску новин за 21 квітня станом на 8:00 – офіційно стартував другий тур президентського голосування. На волевиявлення в українців буде 12 годин, тобто з восьмої години ранку до восьмої вечора. Журналісти 24 каналу підготували матеріал про те, що варто знати виборцю, аби проголосувати вдало та не порушити закон.

Також у випуску:

Цьогорічну президентську компанію у світі назвали найдемократичнішою, хоч і доволі непередбачуваною.

Що робити, якщо ви стали свідком порушення під час голосування на виборах.

Найперша закордонна дільниця відкрилася в Австралії, українці за кордоном вже почали голосувати.