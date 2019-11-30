Випуск новин за 9:00: Арешт Альперіна. Протести в Одесі

У випуску новин за 30 листопада станом на 9:00 – Вищий антикорупційний суд арештував так званого короля контрабанди Вадима Альперіна. Він має провести за ґратами найближчі два місяці або ж внести заставу в розмірі 70 мільйонів гривень. В Одесі працівники медінституту вийшли на акцію протесту через те, що їм пів року не виплачують зарплату.

Також у випуску: На Донбасі загинув український військовий, його ім'я поки не розголошують. Загалом минулої доби бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ. Крим і Apple: корпорація буде вирішувати питання позначення окупованого півострова після аналізу фахівців. 30 листопада 2013 року беркутівці жорстоко побили учасників мирної акції протесту на Майдані. Скандальний нардеп-утікач Олександр Онищенко повертається в Україну: до Києва він планує прибути 13 грудня.