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      Випуск новин за 9:00: Арешт Альперіна. Протести в Одесі

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 листопада станом на 9:00 – Вищий антикорупційний суд арештував так званого короля контрабанди Вадима Альперіна. Він має провести за ґратами найближчі два місяці або ж внести заставу в розмірі 70 мільйонів гривень. В Одесі працівники медінституту вийшли на акцію протесту через те, що їм пів року не виплачують зарплату.

      Також у випуску: 

      На Донбасі загинув український військовий, його ім'я поки не розголошують. Загалом минулої доби бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ.

      Крим і Apple: корпорація буде вирішувати питання позначення окупованого півострова після аналізу фахівців.

      30 листопада 2013 року беркутівці жорстоко побили учасників мирної акції протесту на Майдані.

      Скандальний нардеп-утікач Олександр Онищенко повертається в Україну: до Києва він планує прибути 13 грудня.

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      Теги: Випуск новин Вадим Альперін Протести Новини Одеси Новини України
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