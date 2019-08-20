Випуск новин за 9:00: Атака бойовиків на Донбасі. ДТП у центрі Києва

У випуску новин за 20 серпня станом на 9:00 – неподалік Павлополя за допомогою безпілотника бойовики атакували позиції ЗСУ осколковою гранатою ВОГ-25. Внаслідок удару поранення отримав один військовий. На перехресті вулиць Саксаганського і Льва Толстого зуткнулися Tesla і Range Rover. Внаслідок удару позашляховик відкинуло у натовп пішоходів, постраждало п'ятеро людей (двоє – у реанімації).

Також у випуску: До першого вересня менше двох тижнів, а 40% шкіл мають незадовільний стан. Неподалік станції метро "Академмістечко" Mercedes збив дівчину і протягнув її на капоті кілька сотень метрів. Власнику готелю "Токіо Стар", де в пожежі загинули 9 людей, запобіжний захід досі не обрали.

Джерело: 24 канал