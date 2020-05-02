Випуск новин за 9:00: Авіатроща під Дніпром. Новий посол України в США

У випуску новин за 2 травня станом на 9:00 – приватний легкомоторний літак впав неподалік аеродрому Кам'янка під Дніпром у безлюдній місцевості. В салоні перебував пілот, який був досвідченим інструктором, та його 19-річний пасажир. Обидва загинули на місці. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обрав нового посла США в Україні. Ним став генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Нацбанку підрахували збитки через припинення переказів від заробітчан з усього світу. Родини трудових мігрантів на Батьківщині недоотримують значні суми коштів. У Запоріжжі підлітки зірвали державний прапор зі флагштоку заради забави. Тепер нестимуть кримінальну відповідальність. COVID-19 діагностували у російського чиновника – глави Міністерства будівництва і житлово-комунального господарства Володимира Якушева.