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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 9:00: Авіатроща під Дніпром. Новий посол України в США

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 травня станом на 9:00 – приватний легкомоторний літак впав неподалік аеродрому Кам'янка під Дніпром у безлюдній місцевості. В салоні перебував пілот, який був досвідченим інструктором, та його 19-річний пасажир. Обидва загинули на місці. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обрав нового посла США в Україні. Ним став генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      У Нацбанку підрахували збитки через припинення переказів від заробітчан з усього світу. Родини трудових мігрантів на Батьківщині недоотримують значні суми коштів.

      У Запоріжжі підлітки зірвали державний прапор зі флагштоку заради забави. Тепер нестимуть кримінальну відповідальність.

      COVID-19 діагностували у російського чиновника – глави Міністерства будівництва і житлово-комунального господарства Володимира Якушева.

      Теги: Новини Дніпра Новини США Випуск новин
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