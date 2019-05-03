Випуск новин за 9:00: Бійці ЗСУ зайняли нові позиції. Потужний циклон в Індії

У випуску новин за 3 травня станом на 9:00 – українські воїни просунулись вперед в районі на Луганщині та зайняли панівні висоти, отримавши перевагу над ворогом. На жаль, успішна операція Збройних сил України не обійшлась без поранених. В Індії вирує один з найпотужніших циклонів за останні чверть століття. Циклон Фані вже відчули на східному узбережжі Індії, там евакуювали майже мільйон жителів.

Також у випуску: На Миколаївському сміттєзвалищі загинула дев’ятирічна дитина. Масштабна пожежа сталася в американському штаті Теннессі. "Нафтогаз" почав переговори з Росією щодо транзиту газу через Україну.

Джерело: 24 канал