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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ НОВИНИ ОДЕСИ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ НОВИНИ ОДЕСИ

      Випуск новин за 9:00: Бійці ЗСУ зайняли нові позиції. Потужний циклон в Індії

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 травня станом на 9:00 – українські воїни просунулись вперед в районі на Луганщині та зайняли панівні висоти, отримавши перевагу над ворогом. На жаль, успішна операція Збройних сил України не обійшлась без поранених. В Індії вирує один з найпотужніших циклонів за останні чверть століття. Циклон Фані вже відчули на східному узбережжі Індії, там евакуювали майже мільйон жителів.

      Також у випуску:

      На Миколаївському сміттєзвалищі загинула дев’ятирічна дитина.

      Масштабна пожежа сталася в американському штаті Теннессі.

      "Нафтогаз" почав переговори з Росією щодо транзиту газу через Україну.

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      Теги: Випуск новин Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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