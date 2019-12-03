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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 9:00: Бойовики відновили обстріли. Суд у справі збиття літака рейсу МН-17

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 грудня станом на 9:00 – доба на передовій минула без втрат, однак росіяни п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Слухання у справі MH-17 відбудеться дев'ятого березня. Країни міжнародної слідчої групи, до якої входить і Україна, визначили, що процес відбуватиметься саме в Нідерландах.

      Також у випуску:

      Віце-прем'єр України Кулеба зазначив, що проєкт підсумкового документу Нормандського самміту вже готовий. Україна не братиме на себе жодних юридичних зобов'язань за підсумками нормандської зустрічі.

      Марусю Звіробій повторно викличуть на допит в ДБР. 

      На Філіппінах через потужний тайфун евакуювали близько 200 тисяч людей. 

      У Львові безкоштовно вакцинують безпритульних котів. 

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      Теги: Випуск новин АТО Україна – Росія Війна на Донбасі
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