Випуск новин за 9:00: Бойовики відновили обстріли. Суд у справі збиття літака рейсу МН-17

У випуску новин за 3 грудня станом на 9:00 – доба на передовій минула без втрат, однак росіяни п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Слухання у справі MH-17 відбудеться дев'ятого березня. Країни міжнародної слідчої групи, до якої входить і Україна, визначили, що процес відбуватиметься саме в Нідерландах.

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