Випуск новин за 9:00: Чорні скриньки розшифрують в Україні. Трамп про протести в Ірані

У випуску новин за 11 січня станом на 9:00 – чорні скриньки збитого літака МАУ в Ірані будуть розшифровувати в Україні. Про це заявили у французькому Бюро з розслідувань і аналізу безпеки цивільної авіації. Дональд Трамп підтримав учасників акцій протесту, що тривають в Ірані. Американський гарант закликав уряд допустити до акцій правозахисників та не застосовувати проти мітингувальників силу.

Також у випуску:

Уряд виплатить по 200 тисяч гривень компенсації родинам загиблих у катастрофі літака у Тегерані. Про це повідомив прем'єр Олексій Гончарук.

Після розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані, Володимир Зеленський звернувся до українців та запевнив, що всі винні у збитті українського "Боїнга", будуть покарані.

У ДБР уже сформували підрозділ розслідувань справ Майдану. До підрозділу увійшли 32 слідчих та прокурорів, їх вже перевели із Генпрокуратури до ДБР.