Випуск новин за 9:00: День пам'яті та примирення. Ситуація на Донбасі
У випуску новин за 8 травня станом на 9:00 – бойовики 25 разів обстріляли позиції українських захисників, в результаті загинув український військовий. Сьогодні Україна уже вп'яте відзначає День пам'яті і примирення на противагу радянському Дню перемоги.
Також у випуску:
В школі Колорадо сталася стрілянина, в результаті один підліток загинув, ще семеро отримали поранення різного ступеня важкості.
У Києві нині згадуватимуть розстріляних у Бабиному Яру.
Ветерану АТО Володимиру Регеші "Санті", який відкрив стрілянину у пабі та поранив в ногу журналіста, обрали запобіжний захід.. Суд відпустив чоловіка на поруки нардепів.
Джерело: 24 канал
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