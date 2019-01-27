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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Випуск новин за 9:00: День пам'яті жертв Голокосту. Трагедія в Бразилії

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 січня станом на 9:00 – сьогодні у світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. 74 роки тому звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору Аушвіц: у найстрашніші дні у таборі смерті щодня труїли газом до 6 тисяч ув'язнених. Кількість жертв прориву греблі у бразилійському штаті Мінас-Жерайс зросла до 34 осіб, ще приблизно 100 людей вважаються зниклими безвісти.

      Також у випуску: 

      Знищення історичного центру столиці: двічі впродовж тижня в Києві палали будинки.

      Місцеві жителі на Донбасі хочуть миру, військові зі зброєю в руках його забезпечують.

      Торнадо в Туреччині: як курорт перетворився на зону лиха.

       

      Теги: Випуск новин Голокост Бразилія
      Джерело: 24 канал
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