Випуск новин за 9:00: День пам'яті жертв Голокосту. Трагедія в Бразилії

У випуску новин за 27 січня станом на 9:00 – сьогодні у світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. 74 роки тому звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору Аушвіц: у найстрашніші дні у таборі смерті щодня труїли газом до 6 тисяч ув'язнених. Кількість жертв прориву греблі у бразилійському штаті Мінас-Жерайс зросла до 34 осіб, ще приблизно 100 людей вважаються зниклими безвісти.

Також у випуску: Знищення історичного центру столиці: двічі впродовж тижня в Києві палали будинки. Місцеві жителі на Донбасі хочуть миру, військові зі зброєю в руках його забезпечують. Торнадо в Туреччині: як курорт перетворився на зону лиха.