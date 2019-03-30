Випуск новин за 9:00: День тиші в Україні. Пожежа на Київщині
У випуску новин за 30 березня станом на 9:00 – в Україні розпочався день тиші. Його мета – забезпечити українцям самостійність вибору та захистити від будь-якого впливу. Будь-яка політична агітація та публікації соціологічних опитувань вважаються порушенням закону. У Ворзелі, що на Київщині, горів приватний завод по виробництву військової амуніції. Внаслідок пожежі постраждала одна особа.
Також у випуску:
Всіх заарештованих в окупованому Криму татар вивезли до Росії.
29 березня ворог 19 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши при цьому 16 разів заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Після смерті дівчинки в дитячому таборі "Славутич" минуло понад півроку: винних досі не покарано.
Джерело: 24 канал
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