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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      Випуск новин за 9:00: День тиші в Україні. Пожежа на Київщині

      Випуск новин 71 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 березня станом на 9:00 – в Україні розпочався день тиші. Його мета – забезпечити українцям самостійність вибору та захистити від будь-якого впливу. Будь-яка політична агітація та публікації соціологічних опитувань вважаються порушенням закону. У Ворзелі, що на Київщині, горів приватний завод по виробництву військової амуніції. Внаслідок пожежі постраждала одна особа.

      Також у випуску:

      Всіх заарештованих в окупованому Криму татар вивезли до Росії.

      29 березня ворог 19 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши при цьому 16 разів заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

      Після смерті дівчинки в дитячому таборі "Славутич" минуло понад півроку: винних досі не покарано.

      blog_ava
      Головні новини 29 березня: тривожна ситуація на Донбасі, в Україні день тиші перед виборами
      сьогодні
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      Теги: Новини Києва Випуск новин Президентські вибори 2019 Пожежа
      Джерело: 24 канал
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