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      Випуск новин за 9:00: Дезинфікація вагонів метро у Харкові. Обстріли на фронті

      Випуск новин -

      У випуску новин за 6 березня станом на 9:00 – в Харкові дезінфікують вагони метро, аби завадити поширенню захворювань. Оброблятимуть усі вагони двічі на день спеціальними сумішами. На передовій не припиняється вогонь. Внаслідок обстрілів один військовий отримав поранення, а ще двоє контузію.

      Також у випуску:

      Через загрозу поширення смертоносної інфекції, на Буковині від сьогодні вимушені канікули. Карантин запровадили по всій Чернівецькій області до 22 березня.

      Зайняти місце Руслана Рябошапки може нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас, який був одним із юристів "95-го кварталу".

      У Франції швидкісний потяг Париж-Страсбург зійшов з рейок.

      Гороскоп на 6 березня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      Теги: Війна на Донбасі Новини Харкова Випуск новин
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