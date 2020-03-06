Випуск новин за 9:00: Дезинфікація вагонів метро у Харкові. Обстріли на фронті

У випуску новин за 6 березня станом на 9:00 – в Харкові дезінфікують вагони метро, аби завадити поширенню захворювань. Оброблятимуть усі вагони двічі на день спеціальними сумішами. На передовій не припиняється вогонь. Внаслідок обстрілів один військовий отримав поранення, а ще двоє контузію.

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