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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. День тиші

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 квітня станом на 9:00 – на фронті проросійські бойовики обстрілювали позиції наших військових з мінометів 120 міліметрів. Від сьогодні будь-яка політична агітація вважається порушенням закону. Заборонені й публікації соціологічних опитувань.

      Також у випуску:

      Суми урочисто зустрічали захисників, які повернулись з Донбасу.

      У Маріуполі усім містом шукають гроші на спасіння піврічного Богдана Фороста.

      На Рівненщині школярі вчаться просто в автобусі. Старий та пошарпаний ПАЗ перетворили на яскравий навчальний клас.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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