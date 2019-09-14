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      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. ДТП з маршруткою у Дніпрі

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 вересня станом на 9:00 – впродовж доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 6 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості. Мікроавтобус у Дніпрі вщент заповнений пасажирами врізався у легковик "Волга", який різко загальмував, бо його підрізала іномарка. В результаті ДТП, 3 людей та одну дитину госпіталізували.

      Також у випуску:

      Харківського ґвалтівника 12-річної школярки допомогла знайти правоохоронцям його ж однокласниця.

      Південь Іспанії зазнав масштабних підтоплень: вже відомо про п'ять загиблих.

      В Ріо-Де-Жанейро внаслідок пожежі у лікарні загинуло 11 осіб. 

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      сьогодні
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      Теги: Війна на Донбасі Новини Дніпра Аварії та ДТП Постраждалі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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