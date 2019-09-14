Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. ДТП з маршруткою у Дніпрі
У випуску новин за 14 вересня станом на 9:00 – впродовж доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 6 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості. Мікроавтобус у Дніпрі вщент заповнений пасажирами врізався у легковик "Волга", який різко загальмував, бо його підрізала іномарка. В результаті ДТП, 3 людей та одну дитину госпіталізували.
Також у випуску:
Харківського ґвалтівника 12-річної школярки допомогла знайти правоохоронцям його ж однокласниця.
Південь Іспанії зазнав масштабних підтоплень: вже відомо про п'ять загиблих.
В Ріо-Де-Жанейро внаслідок пожежі у лікарні загинуло 11 осіб.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі