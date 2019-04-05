Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Порошенко та Зеленський здали аналізи

У випуску новин за 5 березня станом на 9:00 – минулої доби бойовики 10 разів били по наших позиціях, один військовий зазнав поранення. Петро Порошенко та Володимир Зеленський здали аналізи на вміст алкоголю і наркотиків перед проведенням дебатів.

Також у випуску: Петро Порошенко записав ще одне звернення до Володимира Зеленського. Скільки українців вважають, що кандидати в президенти мають брати участь у дебатах. Президент України погодив річну націонанальну програму Україна-НАТО.

Джерело: 24 канал