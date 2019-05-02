Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Штрафи за комуналку

У випуску новин за 2 травня станом на 9:00 – на передовій російсько-української війни збільшилася кількість обстрілів. За останню добу ворог 18 разів били по позиціях наших захисників, двоє військових ЗСУ отримали поранення. Тим громадянам, хто несвоєчасно платить за комунальні послуги відтепер будуть нараховувати пеню за кожен день несплати.

Також у випуску: П'ята річниця трагічних подій в Одесі. У столиці Венесуели під час масових акцій проти чинного диктаторського режиму загинули двоє людей. Бундестаг закликають визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Джерело: 24 канал