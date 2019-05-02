11:14
2 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Гра престолів" по-російськи. Школярі в РФ співають тюремні пісні
      Вєсті Кремля
      20:53, 1 травня
      Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей
      Вєсті.UA
      19:46, 1 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Штрафи за комуналку

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 травня станом на 9:00 – на передовій російсько-української війни збільшилася кількість обстрілів. За останню добу ворог 18 разів били по позиціях наших захисників, двоє військових ЗСУ отримали поранення. Тим громадянам, хто несвоєчасно платить за комунальні послуги відтепер будуть нараховувати пеню за кожен день несплати.

      Також у випуску:

      П'ята річниця трагічних подій в Одесі.

      У столиці Венесуели під час масових акцій проти чинного диктаторського режиму загинули двоє людей.

      Бундестаг закликають визнати Голодомор геноцидом українського народу.

      blog_ava
      Гороскоп на 2 травня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1642
      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Війна Комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
      сьогодні , 11:01 День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
      28
      П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі
      сьогодні , 10:32 П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі
      543
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      сьогодні , 10:00 Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      166
      Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня
      сьогодні , 10:17 Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня
      Яніна Ткачук 13453
      П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано та чого очікувати в Одесі?
      сьогодні , 10:02 П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано та чого очікувати в Одесі?
      Інна Жолобович 1431
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук