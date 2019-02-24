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      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Сутички на кордоні Венесуели та Колумбії

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 лютого станом на 9:00 – проросійські бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ. Лише за минулу добу ворог 44 рази порушив режим тиші. На кордоні Венесуели та Колумбії сталися масштабні сутички. Диктатор Ніколас Мадуро направив туди військових, аби не пустити в країну гуманітарний вантаж, проте коли фури намагались перетнути кордон, солдати їх підпалили.

      Також у випуску:

      У Харкові понад тисячі людей вийшли на акцію "Марш злих харків'ян".

      Як фіналісти Нацвідбору Євробачення відповіли на питання щодо статусу Криму.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Війна Венесуела Колумбія
      Джерело: 24 канал
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