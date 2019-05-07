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      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ
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      Випуск новин за 9:00: Допит Порошенка в ГПУ. Втрати на фронті

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 травня станом на 9:00 – у Генпрокуратурі чекають Петра Порошенка. Його мають опитати як свідка у справі розстрілів євромайданівців. Чинний гарант три роки тому вже був на допиті, проте тоді він не підписав протокол, тож, його свідчення не можуть долучити до справи. На передовій не припиняються обстріли. Минулої доби проросійські бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ.

      Також у випуску:

      Українка, що зазнала травм в наслідок авіакатастрофи в російському аеропорту Шереметьєво й досі перебуває у важкому стані.

      Служба безпеки виявила завербованого російськими спецслужбами працівника арсеналу Збройних сил України.

      Ветерану АТО Володимиру Регеші, який відкрив стрілянину у пабі та поранив журналіста Володимира Рунця, загрожує до семи років ув'язнення.

      blog_ava
      Стала відомою пріоритетна версія катастрофи літака у "Шереметьєво"
      сьогодні
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      Теги: Україна – Росія ГПУ Війна на Донбасі Випуск новин Петро Порошенко Війна
      Джерело: 24 канал
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